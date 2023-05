PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi aurait déjà signé pour un club et s'évite les foudres du Qatar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Hier soir, le journaliste d'El Chiringuito Marçal Lorente a apporté un nouvel éclairage sur l'avenir de Lionel Messi. Qui permet de mieux comprendre tout ce qu'il s'est passé dans la journée de mardi. On récapitule : en début d'après-midi, l'AFP a annoncé que l'attaquant argentin s'était déjà engagé avec l'Arabie Saoudite pour la saison prochaine, à la fin de son contrat avec le PSG. Mais sur les coups de 16h, le père et agent du champion du monde, Jorge Messi, a publié un communiqué pour démentir cette information et jurer que son fils ne prendrait une décision qu'à la fin de la saison.