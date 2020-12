PSG, FC Barcelone – Mercato : offrir Messi à Neymar ne serait pas la priorité de Leonardo

Il a suffi de quelques mots, au sortir de la belle victoire du PSG face à Manchester United (3-1), pour que Neymar mette le feu aux poudres. Le prodige brésilien a réclamé Lionel Messi à Paris et depuis, l'Europe entière du football s'agite. Mais Leonardo va-t-il vraiment tenter de convaincre Lionel Messi de signer dans la capitale ?

ESPN, qui avait justement obtenu les déclarations chocs de Neymar sur ce dossier, revient sur le dossier avec deux informations claires. La première, c'est que le dossier Lionel Messi serait bien sur le bureau de Leonardo. Depuis l'été dernier même, au moment où la Pulga avait exprimé clairement son souhait de quitter le FC Barcelone.

Le directeur sportif brésilien lui-même, d'ailleurs, avait reconnu volontiers qu'un Lionel Messi sur le marché était une opportunité sur laquelle il était obligé de se pencher. Mais la deuxième information livrée par ESPN est sans doute plus importante encore.

Le media anglais affirme en effet que la priorité du moment n'est pas de boucler le dossier Messi. Malgré le souhait affiché de Neymar, le club de la capitale souhaite avant tout prolonger le duo de stars qu'il forme avec Kylian Mbappé. Et comme il semble impossible financièrement de se payer un trio Mbappé – Neymar – Messi, une vraie offensive sur l'Argentin ne serait que la conséquence d'un échec dans le dossier prioritaire de la double prolongation. Messi en simple roue de secours, incroyable mais vrai.

