PSG, FC Barcelone - Mercato : Paris et le Barça ont reçu une grande nouvelle pour Bernardo Silva !

Cet été, le FC Barcelone et surtout le Paris Saint-Germain ont voulu recruter le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva. Mais le Portugais, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, a finalement prolongé son bail de deux saisons supplémentaires avec le champion d'Angleterre en titre, soit jusqu'en juin 2026.

Mais le PSG et le Barça pourraient revenir à la charge l'été prochain pour s'attacher les services de Bernardo Silva puisque d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, l'ancien Monégasque disposerait désormais d’une clause libératoire de 58 millions d'euros, qui serait active à partir de l’été prochain. Ce qui est un prix assez abordable, surtout si l'international portugais ne baisse pas de niveau cette saison.

Bernardo Silva new deal valid until 2026 includes £50m release clause — it’s only starting from next summer. 🔵🇵🇹



City did excellent work in keeping Silva despite PSG bids & Barça interest.



Bernardo signed to win titles again, full focus on City now.



