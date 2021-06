PSG, FC Barcelone - Mercato : Pochettino, fondamental dans le recrutement de Wijnaldum

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis que le Paris Saint-Germain a fait irruption dans les négociations entre Georgino Wijnaldum et le FC Barcelone, beaucoup y voient une opposition entre l'argent qatari et le jeu catalan. Mais si le milieu de terrain néerlandais s'apprête finalement à rejoindre le PSG, lui qui vient de quitter Liverpool à la fin de son contrat, ce n'est pas uniquement parce qu'on lui propose un salaire deux fois supérieur dans la capitale. El Mundo Deportivo rappelle que Wijnaldum adore Mauricio Pochettino.

"Pochettino est un entraîneur fantastique"

Le quotidien a exhumé une interview du milieu de terrain de 30 ans remontant à 2016. A l'époque, il s'apprêtait à quitter Newcastle et hésitait entre Liverpool et Tottenham. Il avait alors fait la rencontre de Mauricio Pochettino, qui l'avait convaincu de s'engager chez les Spurs (même s'il a finalement signé chez les Reds).

"Je suis allé chez Mauricio Pochettino avant de parler avec Liverpool, avait expliqué Wijnaldum à l'époque. Après la réunion, j'ai dit à mon agent : "Je vais chez les Spurs". Pochettino est un entraîneur fantastique, quand tu vois comment jouent ses équipes… J'ai été impressionné parce ce qu'il m'a dit. Il m'a exposé sa façon de travailler et j'étais convaincu qu'il pouvait faire progresser n'importe quel joueur, quel que soit son âge. Je voyais Tottenham comme une bonne option pour moi mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord financièrement." Cinq ans après, le voilà d'accord financièrement avec le club dans lequel officie Pochettino. Une aubaine pour le PSG, qui devrait lui faire signer un contrat jusqu'en 2024.