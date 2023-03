PSG, FC Barcelone - Mercato : Tebas incite Messi Ã  prolonger Ã  Paris plutÃ´t qu'Ã  retourner au BarÃ§a

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Comme nous l'avons relayé ce matin, El Mundo Deportivo a fait sa Une sur la décision que doit prendre Lionel Messi concernant son avenir. On y apprend que l'Argentin de 35 ans veut continuer à jouer au plus haut niveau et écarte donc les pistes américaines, argentines et saoudiennes. Et qu'il serait plus proche d'une prolongation au PSG, malgré les deux échecs en 8es de finale de la Champions League, que d'un retour au FC Barcelone. Car ce qui cloche avec les Catalans, ce n'est plus sa rancœur envers Joan Laporta, qui a fait toute sa campagne présidentielle sur la promesse de le prolonger avant de le pousser vers la sortie, mais les finances du club et, surtout, un point de règlement de la Liga.

EMD explique en effet que même si Messi accepte une énorme diminution de salaire pour revenir à Barcelone, la DNCG de la Liga ne validera pas son transfert. Parce qu'elle se basera sur ses émoluments parisiens et que ceux-ci ne cadrent pas avec la masse salariale catalane, déjà au bord de l'implosion. La LFP ne tient pas compte des promesses des dirigeants ou des joueurs dans ses projections. Quand un joueur arrive de l'étranger, c'est toujours son ancien salaire qui est pris pour référence, pas son futur. Donc, en l'état, Messi ne peut pas revenir. Et le Barça ne peut pas compter sur Javier Tebas pour l'aider : le président de la Liga est en conflit avec Joan Laporta depuis son retour il y a un an et demi. Le Barcelonais a bloqué le projet de vente de droits TV du championnat à un fonds de pension et il pense qu'en retour, Tebas a fait fuiter l'enquête de la justice espagnole dans l'affaire Negreira. Bref, les deux se détestent et aucun coup de main n'est possible dans un sens ou dans l'autre. Même pour récupérer Lionel Messi...