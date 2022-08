PSG, FC Barcelone - Mercato : un compatriote ajoute du flou à l'avenir de Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Avant l'été 2021, la fin de carrière de Lionel Messi était toute tracée. Une prolongation au FC Barcelone, deux dernières saisons en Liga, une pige aux Etats-Unis, de préférence à l'Inter Miami, puis la retraite et une reconversion chez les Blaugrana. Mais les difficultés financières du Barça ont tout chamboulé. Le génie a été contraint de mettre le cap sur Paris et bien malin qui pourrait dire ce qu'il fera la saison prochaine. Le PSG voudrait le prolonger d'un an, le FCB le faire revenir...

Et l'Inter Miami ? Gonzalo Higuain, qui y clos sa carrière, a été interrogé sur une possible arrivée de son glorieux compatriote par le site officiel de son club. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas aidé à y voir plus clair : "Je n'ai pas discuté dernièrement avec Leo. Il a un contrat avec Paris et je ne sais pas s'il viendra finalement. J'ai eu l'opportunité de jouer à ses côtés pendant neuf ans avec la sélection argentine. Mon avenir ? Eh bien, je ne sais pas... Si Leo vient, nous verrons quelle décision je prendrai. En décembre, je communiquerai ma décision, d'ici là il faut se montrer patient. Je ne ferme aucune porte. Nous verrons aussi s'il nous rejoint, même si je n'ai aucune certitude sur le sujet".