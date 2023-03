PSG, FC Barcelone - Mercato : un indice fort sur l’avenir de Messi lâché par sa femme Antonela ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lionel Messi (35 ans) n’aurait plus que le PSG en tête. Auteur d’une prestation majuscule contre le FC Nantes samedi au Parc des Princes (4-2), l’attaquant argentin souhaiterait plus que tout prolonger son contrat dans la capitale. Foi du journaliste de L’Équipe Florent Torchut.

« Pour parler régulièrement avec son entourage, il est plus heureux que jamais au PSG et dans sa vie à Paris. Avec sa famille, il a trouvé son équilibre et sa petite routine. C’était quelque chose de fondamental après une adaptation très difficile. Aujourd’hui, c’est devenu une évidence pour Messi de prolonger l’aventure au PSG. C’est sa volonté et celle de son club, a-t-il révélé hier dans Le Parisien. Des discussions sont en cours entre Luis Campos et Jorge Messi. Ils ont pu se voir juste après le match aller du Bayern et sont sur la même longueur d’onde dans ce dossier. L’idée commune est de lever l’année optionnelle qui figure dans le contrat de Leo au plus vite, de graver cette prolongation dans le marbre. Du côté du joueur, la volonté est de continuer d’évoluer au plus haut niveau jusqu’à la Copa America 2024. Et le PSG lui offre cette possibilité. Pour l’instant, les choses ne sont pas actées. Cela prend un peu de temps, car des détails financiers sont encore à régler, que ce soit sur le salaire, les droits à l’image ou encore les bonus. (…) En tout cas, la volonté des deux parties d’aboutir à un accord est claire et les discussions avancent en ce sens. »