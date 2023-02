PSG, FC Barcelone - Mercato : un nouveau club serait en pole pour Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Ce merecredi soir, L'Equipe a mis en ligne un article publié demain. Il y est question de l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat en juin et que le PSG aimerait prolonger. En ce sens, une réunion a eu lieu son père, Jorge, et la direction parisienne. Mais d'après le quotidien sportif, la proposition financière du club de la capitale, mis sous pression par le fairplay financier, ne satisferait pas l'Argentin.

La surprise, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est ni Paris, ni Barcelone qui aurait ses faveurs mais l'Inter Miami ! La Pulga avait depuis longtemps le projet de rejoindre la Floride cet été. Car la région lui plaît et que sa famille souhaiterait s'y installer. Mais aussi parce que le club de David Beckham projetait également de recruter ses amis Sergio Busquets et Jordi Alba. Si les plans ont changé pour les deux Barcelonais, Messi, lui, se laisserait bien tenter par le soleil floridien, maintenant qu'il a gagné la Coupe du monde et que plus aucun trophée ne lui manque. L'Equipe assure qu'il a également songé à un retour à Barcelone mais que cette option n'est plus d'actualité. Le PSG n'est cependant pas encore hors-course. Mais il lui faudra revoir son offre à la hausse...