PSG, FC Barcelone - Mercato : une annonce forte est tombée pour l’avenir de Messi !

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, la star argentine, en fin de contrat en juin prochain, n'aurait reçu aucune proposition venue d'Arabie Saoudite. "Comprenez que Lionel Messi n'a reçu aucune proposition d'Al Hilal, malgré les liens des derniers jours et semaines. Pas de discussions", a affirmé le journaliste italien sur son compte Twitter avant d'annoncer que la Pulga voudrait rester au PSG et qu'il devrait bientôt rencontrer ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Understand Leo Messi has not received any proposal from Al Hilal, despite links in the last days and weeks. No talks, no discussions. 🚨🇸🇦🇦🇷 #Messi



Been told next step for Messi’s future is new meeting with Paris Saint-Germain to extend the contract.



Messi, set to stay at PSG. pic.twitter.com/pxTHBlAE7l