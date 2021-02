PSG, FC Barcelone – Mercato : une annonce terrible de Mbappé après avoir défié Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

La presse espagnole ne s'est pas trompée ces dernières heures. Une pression maximale est placée sur les épaules de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG désigné comme le rival de Lionel Messi lors du choc face au FC Barcelone.

Le huitième de finale opposant ces deux poids lourds du football européen aura forcément une grande importance pour l'avenir des deux joueurs. Lionel Messi, en cas de défaite du Barça, aura sans doute un peu plus l'impression que l'heure est venu de relever un dernier grand challenge avec une équipe capable de le faire gagner. Et la réflexion pourrait bien être identique du côté de Mbappé.

A vrai dire, si l'on en croit les informations de la Cuatro, cette réflexion pourrait même être radicale. « Mbappé annoncera qu'il ne renouvellera pas s'il est éliminé contre le Barça », indique tout simplement le media espagnol ce mardi matin. En cas de très mauvais résultat ce mardi soir au Camp Nou, le PSG perdra-t-il donc une grande partie de ses chances de prolonger Mbappé ? Réponse à partir de 21h.

