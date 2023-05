PSG, FC Barcelone – Mercato : une grosse clim de Liga pour Messi, ses excuses ne suffisent pas à Rothen

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce vendredi en fin d'après-midi, Lionel Messi a surpris son monde en faisant des excuses publiques au PSG et à ses coéquipiers pour son escapade en Arabie Saoudite. Un changement de cap de la Pulga qui pourrait bien attendrir ses dirigeants, déterminés à ne pas lui offrir de prolongation de contrat. Alors qu'on le dit déterminé à retourner au FC Barcelone, Léo Messi a-t-il eu de nouveaux élément susceptibles de lui faire penser qu'un come-back en Catalogne était impossible ? Ces dernières heures, dans un papier très documenté, AS a livré les dessous du dossier Messi, assurant que le Barça n'avait même pas encore entamé les démarches auprès de la Liga pour travailler au retour de sa légende... Et que Javier Tebas était loin d'être le seul dirigeant du championnat espagnol sceptique sur les chances du Barça de réaliser ce tour de passe-passe.

Messi en Liga, c'est mal barré !

Au niveau de la Liga, on qualifie de « quasi impossible » les chances du Barça d'acter le retour de Messi alors que le contrat de Gavi et les prolongations de Ronald Araujo, Sergi Roberto et Marcos Alonso ne sont pas actées et que la masse salariale dépasse encore de 200 M€ le maximum autorisé par le salary cap ibérique.

AS pense même que le départ de Mateu Alemany (attendu à Aston Villa) est lié à ça, lui qui sait qu'il ne parviendra pas à faire de miracles alors que les revenus billetterie seront aussi en berne avec la fermeture du Camp Nou et le déménagement à Montjuic qui occasionnera une perte de recette de 55 M€ et alors que les leviers activés l'été dernier pour recruter rogneront les revenus...

Pour faire signer Lionel Messi, le FC Barcelone ne pourra user d'aucune astuce. « Il existe un comité d'évaluation indépendant qui analyse les opérations et détermine si le contrat correspond à la valeur marchande du joueur. Cela prendrait en compte ce qu'il gagne au PSG, ce qu'il gagnait auparavant à Barcelone, les offres vertigineuses qui proviennent d'Arabie ou le fait qu'il est actuellement champion du monde (…) Les clubs ne pourront pas non plus tricher en fixant un salaire bas la première saison afin de le faire entrer dans le plafond, puis en le doublant la saison suivante. Les clubs ont récemment convenu que le salaire d'un joueur ne pouvait être augmenté que de 25 % d'une saison à l'autre », assure AS.

Rothen ne veut plus le voir à Paris malgré ses excuses

Bloqué au FC Barcelone, Lionel Messi tente-t-il aujourd'hui de reconquérir Paris par défaut ? S'il s'agit effectivement de la manœuvre envisagée, il est peu probable que ça ne marche aux yeux des observateurs. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a déjà livré le fond de sa pensée sur la question : des excuses ne suffiront pas.

« Il a fait une erreur, il la reconnaît. Cela veut dire que le PSG a eu raison de le sanctionner parce que c'est une faute professionnelle (…) Moi, je renvoie la balle à Léo Messi. Est-ce que son investissement est suffisant ? Il est inexcusable. Pour moi, non et le PSG n'a pas besoin de lui pour être champion (…) J'ai un goût amer envers ses excuses. Il s'excuse envers ses coéquipiers et ses dirigeants mais pas envers les supporters (…) Même dans ses excuses, Messi se trouve des excuses ! Je ne pouvais pas décaler. Mais ton métier, c'est quoi ? Faire le fanfaron en Arabie Saoudite et prendre un gros chèque ou jouer au football et représenter au mieux le PSG ? Pour moi cette vidéo ne change rien, il est inexcusable ».

? "Même dans ses excuses, Messi se trouve des excuses ! Pour moi cette vidéo ne change rien, il est inexcusable"



?￰゚ヤᄉ @RothenJerome ne veut pas excuser Lionel Messi malgré sa vidéo. pic.twitter.com/H8cj1J1dqW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 5, 2023

Pour résumer Si Lionel Messi ménage aujourd'hui le PSG, c'est aussi parce qu'il sait que son retour souhaité au FC Barcelone est loin d'être gagné et que les règles du jeu ne lui sont pas favorables... Pour autant, Jérôme Rothen ne veut plus entendre parler de la Pulga à Paris.

