PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi est arrivé à Paris, visite médicale imminente !

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Lionel Messi, libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone, sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après qu'il soit tombé d'accord avec le PSG, la star argentine s'est envolé ce mardi après-midi pour Paris depuis l'aéroport El Prat de Barcelone. Après plus d'une heure de vol, la Pulga et toute sa famille sont bien arrivés au Bourget à Paris. Lionel Messi doit maintenant passer sa visite médicale puis signer son contrat de deux ans plus une année en option.