PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour Haaland !

Erling Haaland, qui fait rêver les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Manchester City, devrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival.

Selon les informations du média allemand Bild, c'est Manchester United qui serait le favori pour recruter l'attaquant norvégien, qui dispose d'une clause libératoire estimée entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain. En effet, MU serait considéré comme "le seul club sérieux" à pouvoir payer l'indemnité du transfert et les primes astronomiques demandées par son agent, Mino Raiola, et son père, Alf-Inge Haaland.