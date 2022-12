PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Endrick !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Tout comme plusieurs clubs européens dont le FC Barcelone et le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est intéressé depuis plusieurs mois par le jeune attaquant brésilien de Palmeiras, Endrick.

Le PSG rend les armes pour Endrick

Mais selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialise des transferts, le club de la capitale aurait abandonné la piste menant au prodige brésilien. En plus d'offrir 35 millions d'euros pour Estevão, le PSG aurait proposé 58 millions d'euros à Palmeiras pour Endrick après avoir discuté d’un contrat avec le joueur de 16 ans. Package de 93 millions d'euros refusé par le club brésilien. Ce qui a conduit le champion de France à se retirer du dossier.

🚨 Le PSG abandonne le dossier Endrick, c’est terminé ! 🇧🇷❌



Paris avait proposé 58 M€ à Palmeiras après avoir discuté d’un contrat pour le joueur. Le club a en plus offert 35 M€ pour Estevão.



Package de 93 M€ refusé par Palmeiras. Le PSG s’est retiré.



Pour résumer Le Paris Saint-Germain se serait retiré de la course pour recruter la pépite brésilienne de Palmeiras, Endrick, également courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid.

