Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En ces temps de trêve internationale liée à la Coupe du monde, Christophe Galtier a du temps à revendre. Très pris en temps normal par sa qualité d’entraîneur du PSG, le technicien marseillais s’est ainsi livré dans Marca en distillant plusieurs sujets de taille. Notamment l’avenir de Lionel Messi. « Je crois que Messi aura une motivation différente après le Mondial, a-t-il expliqué. Restera-t-il au PSG la saison prochaine ? Il y a plusieurs paramètres, le premier étant sa volonté personnelle. Est-il heureux à Paris ? Il faut savoir si lui veut continuer. M’en a-t-il parlé ? Tout ce type de décisions est pris entre le joueur et Luis Campos. » Lancé sur le sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, le coach du PSG en a un peu plus dit. « C’est la même situation que Leo : quand un joueur est heureux quelque part, il n’a aucune raison de partir, a-t-il analysé. Pour être heureux, il faut profiter. À partir du moment où il prend du plaisir, il n’a aucune raison de partir. Son faux départ au Real Madrid ? Je ne crois pas que ce soit à cause de l’argent parce que les joueurs de classe mondiale en gagnent en Espagne, en Angleterre ou en France. Je pense simplement que Kylian aime le PSG. Est-il heureux à Paris ? Oui, assurément, je le garantis. » 🥰 "Mbappé ama al PSG"



🚨 Este viernes no te pierdas en MARCA 🗞 la entrevista con Galtier 🧑‍🏫, técnico del PSG 🇫🇷 pic.twitter.com/g1ytEOaz9r — MARCA (@marca) November 24, 2022

Pour résumer Longuement interrogé par le quotidien espagnol Marca, Christophe Galtier s’est livré sur plusieurs sujets d’envergure. Notamment les futurs de Lionel Messi (35 ans) et Kylian Mbappé (23 ans), toujours attendus au FC Barcelone et au Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur