PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour Guimaraes !

Dans son édition du jour, le journal espagnol Sport a révélé que le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et du Real Madrid, serait tout proche de signer en faveur du PSG.

Une information qui a rapidement été démentie par le journaliste anglais, Ben Jacobs, et le compte Twitter @Djaameel_, toujours très bien informé sur l'actualité du PSG. D'après ces deux sources, l'ancien Lyonnais ne devrait pas rejoindre le champion de France en titre lors de ce mercato hivernal. Il n'y aurait pas de discussions de prévues ou en cours entre le PSG et Newcastle pour l'international brésilien. Des informations qui confirment celles du journaliste italien, Fabrizio Romano.

This remains the case. No talks ongoing or planned between PSG and Bruno Guimaraes for January.🇧🇷 https://t.co/Ci9l6x6Ypp