PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : un ancien crack du LOSC dynamite l’opération Haaland !

Erling Haaland est annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté de Manchester City, le club où avait évolué son père avant de devoir arrêter sa carrière suite à un tacle de boucher de Roy Keane. Mais selon Nicolo Schira, City s'intéresse aussi à Rafael Leao, l'ancien joueur du LOSC, auteur d'une belle saison à l'AC Milan.

« Les discussions sont ouvertes avec Jorge Mendes. Milan ne cédera pas Leao à moins de 70 M€ », annonce le journaliste italien. L'intérêt des Citizens pour le jeune portugais pourrait redonner espoir aux autres clubs intéressés par Haaland. On pense au PSG, et surtout au FC Barcelone et au Real Madrid, tous deux sur les rangs pour enrôler le prolifique attaquant norvégien.

#ManchesterCity are really interested in Rafa #Leao. Opened talks with his agent Jorge Mendes, but #ACMilan would not want to sell him and ask €70M at least. #Rossoneri have offered the contract extension until 2026 with an increase in salary (€4,5M/year). #transfers #MCFC