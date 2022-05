PSG, FC Nantes - Mercato : la décision de Mbappé amuse beaucoup les suiveurs des Canaris

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Alors que la France du foot s'enflamme pour l'avenir de Kylian Mbappé entre le PSG et le Real Madrid, du côté des suiveurs du FC Nantes on a d'autres chats à fouetter … Et beaucoup d'humour. Ainsi, au moment d'annoncer le prochain numéro de « Sans Contrôle », le podcast de la radio Hit-West, de Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, les journalistes nantais ont parodié l'annonce tant attendue :

« Malgré l'insistance de sa famille et de son entourage, « Sans Contrôle » ne sera pas le théâtre de l’annonce de Kylian Mbappé. On s’en claque, et pis on préfère Pallois », ont-ils annoncé avec beaucoup de second degré.

Concernant le dossier Mbappé, Foot Mercato annonce simplement que l'attaquant a accepté les conditions du Real Madrid et depuis peu celle du PSG et qu'il se retrouve désormais avec les deux offres définitives sur la table, avec accord concernant les droits d'image sur les deux propositions... Mais qu'il n'a rien laissé transparaître de son choix pour l'un plutôt que pour l'autre. Normalement, il ne devrait pas rejoindre le FC Nantes où il est impossible de faire de l'ombre à Nicolas Pallois.

Malgré l’insistance de sa famille et de son entourage, « Sans Contrôle » ne sera pas le théâtre de l’annonce de Kylian Mbappé. On s’en claque, et pis on préfère Pallois 💪 pic.twitter.com/ObCPxfiuX2 — Sans Contrôle (@PodcastNantes) May 20, 2022

