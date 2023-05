PSG, FC Nantes - Mercato : la réponse cash de Kolo Muani à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, arrivé libre l'été dernier en Allemagne en provenance du FC Nantes, est courtisé par les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain.

Kolo Muani n'est pas chaud pour le PSG

Mais selon les informations de Sports Zone, l'ancien attaquant des Canaris privilégierait d'autres destinations que le PSG en cas de départ de Francfort. "Il n’y a absolument rien avec le PSG. Luis Campos privilégie d’autres pistes comme Victor Osimhen ou Harry Kane. Kolo Muani, quant à lui, privilégie des projets sportifs plus clairs", ont fait savoir nos confrères, qui annoncent, par ailleurs, que le Bayern Munich et Manchester United seraient les deux clubs les plus chauds pour recruter l'international français (6 sélections).

Pour résumer L'attaquant français de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, arrivé libre l'été dernier en Allemagne en provenance du FC Nantes, privilégierait d'autres destinations que le PSG pour son avenir.

Fabien Chorlet

