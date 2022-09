PSG : Galtier et Campos furax après le Mercato, une décision drastique envisagée dans le onze !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C’est peu dire que le PSG sort frustré de son mercato estival. Selon L’Équipe, malgré plusieurs arrivées, Luis Campos est déçu, lui qui rêvait « d’un mercato plus clinquant, avec des moyens plus importants » et qui rejoint la grande déception de Christophe Galtier.

Les deux hommes forts du PSG rêvaient notamment de Milan Skriniar, bloqué jusqu'au bout par l'Inter Milan. « Ce rêve est passé, indique le quotidien sportif. En attendant janvier ? Pas suffisant pour calmer le courroux de Campos, excédé de ne pas voir son objectif se réaliser. »

La non venue du défenseur slovaque de l’Inter Milan chamboule les plans du nouveau staff du PSG. Selon Le Parisien, Campos et Galtier réfléchissent à un changement de système à la suite de cet échec ! Les deux hommes savent qu’il sera quasi impossible de tenir la saison à trois derrière en l’état actuel des choses.