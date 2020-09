PSG : Tuchel sabote le Mercato de Leonardo, les deux hommes pourraient partir !

La petite guerre entre Leonardo et Thomas Tuchel est bien relancée. En début de semaine, on apprenait que les deux hommes n’étaient toujours pas sur la même longueur d’ondes malgré le brillant parcours du PSG en Ligue des champions.

La confirmation de ces dissensions récurrentes a été confirmée hier soir sur le plateau du Late Football Club. C’est Geoffey Garétier, le premier à parler de ce dossier sensible, a donné de plus amples indications sur les relations entre les deux hommes forts du PSG.

Tuchel bloque tous les dossiers Mercato de Leonardo

« Thomas Tuchel et Leonardo ne s’aiment pas. Il y a un grand jeu au PSG, compter les points sur lesquels ils sont d’accord. C’est rapide puisqu’il n’y en a pas. Ce sont deux animaux politiques, deux conquérants de lumière donc forcément ça ne passe pas, assure Geoffrey Garétier. Tous les dossiers du mercato bouclés par Leonardo, Tuchel s’y oppose. On peut parler de Milinkovic-Savic, Skriniar, Tagliafico. Ce sont des joueurs quasiment bouclés par Leonardo. Draxler à Leverkusen ? Tuchel ne veut pas. Cette situation agace considérablement en interne. A Lisbonne, Leonardo a ouvertement boudé. Cela a été mal vécu. Au niveau de la présidence, cela énerve. Il est possible qu’à la fin de la saison, il n’y ait plus ni Leonardo et Tuchel. On verra la suite mais pour l’instant, cest une guerre de position, voire même une guérilla. »