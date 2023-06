PSG : Icardi, 20 millions pour faire craquer Wanda Nara ?

Auteur d’une bonne saison à Galatasaray, Mauro Icardi ne devrait pas rester en Turquie. L’argentin revient au PSG à l’issue de son prêt, mais le club parisien cherche à s’en libérer. Un nouveau club a montré son intérêt.

Après Ronaldo, Benzema et Kanté, Icardi pourrait suivre. En effet, Ekrem Konur, le spécialiste des transferts, rapporte que le club d'Al-Taawon lui offrirait 20 millions d'euros par an. Mauro Icardi pourrait être le prochain « gros nom » à rejoindre le Moyen-Orient.

🚨Al-Taawoun has offered Mauro Icardi an annual salary of more than 20 million euros.🇦🇷 pic.twitter.com/3wOwGSvf38

We love you so much for being Icardi's wife and for bringing her here. Stay here and let's experience success together we love you very much❤️🇹🇷



@wanditanara pic.twitter.com/F1Roe8oNl2