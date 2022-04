PSG - INFO BUT! Mercato : Leonardo programme un rendez-vous pour Milinkovic-Savic

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba suscite l’intérêt prononcé et concret du Paris Saint-Germain, mais il ne s’agit pas de la seule cible pour renforcer l’entrejeu des champions de France. En effet, en plus des pistes qui mènent à Lucas Paqueta (Lyon) ou encore Fabian Ruiz (Naples), le club de la Capitale a aussi un regain d’intérêt pour le milieu de terrain international serbe Sergej Milinkovic-Savic (27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio Rome, l’ex-sociétaire de Vojvodina et de Genk est une piste historique de Leonardo, qui a essayé de le débaucher à plusieurs reprises au cours des dernières années, le numéro 21 ayant même visité les bureaux parisiens de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi.

Paris concurrencé par deux géants

S’il reste en poste, le directeur sportif brésilien pourrait une nouvelle fois tenter d’attirer le natif de Lérida, qui réalise encore un exercice de premier plan en Serie A (11 buts et 9 assists). Selon nos informations, un rendez-vous doit prochainement avoir lieu entre le PSG et Mateja Kezman, l’agent de « SMS », qui discute aussi avec la Juventus Turin et Manchester United. Officiellement, les Biancocelesti continuent de réclamer autour de 100 M€, mais les hostilités sont parties pour démarrer à 60-70 M€ + des bonus, les Red Devils apparaissant particulièrement chauds.

Ignazio GENUARDI

