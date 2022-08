PSG – INFO BUT ! Mercato : Monza s'accroche pour Icardi, un deal à la Wijnaldum dans les tuyaux

Malgré la venue annoncée du Napolitain Andrea Petagna, Monza n’a pas abandonné la piste menant au Parisien Mauro Icardi. Ne rentrant plus dans les plans du club de la Capitale, qui cherche d’ores et déjà son remplaçant, l’attaquant international argentin reste ardemment courtisé par le promu, même si le dossier est des plus compliqués. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les champions de France, l’ancien joueur de l’Inter Milan n’est pas pressé de migrer sous d’autres cieux, notamment pour des raisons personnelles, mais les Biancorossi continuent de travailler en coulisses.

Icardi prêté ? Monza attend l’ouverture

Aujourd’hui, la stratégie consiste à attendre la dernière ligne droite de ce marché estival, date à laquelle la marge de manœuvre pourrait être plus importante concernant un prêt. Il s’agit de convaincre le clan Icardi, mais aussi de trouver la bonne formule avec les dirigeants parisiens (qui ont trouvé un terrain d’entente pour la vente d’Arnaud Kalimuendo à Rennes). Après avoir proposé de prendre en charge 25% du salaire du natif de Rosario, qui perçoit autour de 800 000 euros par mois, l’écurie transalpine apparaît disposée à faire un effort supplémentaire (50% comme la Roma avec le prêt de Georginio Wijnaldum). Suffisant pour frapper un gros coup avant la clôture de cette période de mutations ? Suspense.

Ignazio GENUARDI