PSG – INFO BUT ! Mercato : une alternative croate à Skriniar dénichée du côté de Leipzig ?

Alors que l’Inter Milan s’accroche à Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain reste en quête d’un défenseur central supplémentaire, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ayant été placés sur la liste des transferts. Le club de la Capitale a d’ores et déjà accueilli le polyvalent Nordi Mukiele (24 ans), mais Luis Campos n’a pas dit sur son dernier mot sur le marché des transferts. Et, selon nos informations, le Portugais envisage notamment de recruter un nouveau joueur de Leipzig.

Une offre XXL pour Gvardiol ?

Ciblé par certaines des plus grosses écuries de Premier League, l’international croate Josko Gvardiol (20 ans) figure également dans les petits papiers des champions de France. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la formation allemande, l’ex-sociétaire du Dinamo Zagreb bougera difficilement cet été (Manchester City a proposé en vain 80 M€), mais des renseignements ont été pris sur sa situation.

Le numéro 32 présente les caractéristiques recherchées pour renforcer l’arrière-garde à trois têtes de Christophe Galtier, même si d’autres éléments pourraient être privilégiés (Wesley Fofana de Leicester City ?).

Ignazio GENUARDI