PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un Brésilien de l'Ajax

Peu importe l’avenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’active notamment pour recruter un nouvel ailier lors du mercato d’été. Avec le départ annoncé d’Angel Di Maria, qui continue de discuter avec la Juventus Turin, le club de la Capitale a besoin de se renforcer sur les ailes. Dans cette optique, Ousmane Dembélé (25 ans) apparaît comme une priorité, mais le Tricolore reste dans l’incertitude. En cas de prolongation avec le Barça… ou de signature avec le Bayern Munich, les dirigeants parisiens vont devoir se rabattre sur d’autres dossiers, et il y a un profil qui se détache.

Antony comme successeur de Di Maria ?

Comme nous vous l’indiquions lors d’un précédent numéro de L’Instant Mercato, le club du président Nasser Al-Khelaïfi a lancé des discussions avec l’agent du Brésilien Antony (22 ans, Ajax Amsterdam). Alors que Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch sont en partance pour le Bayern Munich, les Néerlandais ne sont pas dans l’obligation de se séparer de l’ancien joueur de Sao Paulo (idem concernant Sébastien Haller qui est visé par le Borussia Dortmund et… le Bayern Munich), mais il y a des offres qui ne se refusent pas.

Vers une lutte avec Manchester United ?

En cas de proposition autour de 60 M€, Antony - qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 - pourrait bel et bien migrer sous d’autres cieux dès la prochaine période de mutations. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre son entourage et le PSG, mais d’autres écuries européennes sont sur les rangs (Liverpool, Newcastle et Manchester United).

Avec l’arrivée d’Erik ten Hag comme manager, les Red Devils apparaissent particulièrement intéressés par le Sud-Américain (12 buts et 10 assists cette saison toutes compétitions confondues). Alors que son prix pourrait décoller en fonction de ses performances lors de la prochaine Coupe du Monde, il ne faut peut-être pas rater l’opportunité cet été.

Benjamin Danet

Rédacteur