PSG - INFO BUT! : Romelu Lukaku, une idée qui fait son chemin

Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, Romelu Lukaku (28 ans) a été proposé au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat coûtent jusqu’en juin 2026 avec Chelsea, l’avant-centre international belge ne souhaite pas faire de vieux os sous les ordres de Thomas Tuchel, le manager allemand ne comptant clairement pas sur lui. Recruté l’été dernier pour 113 M€, le Diable Rouge rêve de retourner à l’Inter Milan, mais les dirigeants lombards ont d’autres priorités pour le moment.

Discussions Leonardo - Raiola

Même son de cloche du côté du PSG, mais il n’est pas aisé d’avancer sur les dossiers de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Mohamed Salah (Liverpool). Une situation qui pourrait faire les affaires de Romelu Lukaku. Selon nos informations, les discussions se poursuivent entre son représentant (Mino Raiola) et Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Lukaku avec ou sans Mbappé ?

Alors que l’ancien joueur d’Anderlecht pourrait être disponible à moindre coût l’été prochain (prêt avec option d’achat ou transfert réduit), l’idée fait son chemin du côté de l’actuel leader de Ligue 1, « Big Rom » pouvant s’avérer précieux comme point d’appui aux avant-postes, même si beaucoup de choses découleront de la prolongation ou non de Kylian Mbappé (Moise Kean reste surveillé dans un rôle de complément).

Qui à la place de Di Maria ?

Sur les côtés, et avec le départ probable d’Angel Di Maria, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi s’est positionnée concrètement pour récupérer le Barcelonais Ousmane Dembélé (24 ans), mais il ne faut pas exclure un possible revirement de situation, les discussions ayant repris quant à une possible prolongation. Les Parisiens ont ainsi avancé les pourparlers au sujet du Brésilien Antony (22 ans, Ajax Amsterdam), qui intéresse également la Juventus Turin et Manchester United (en cas d’arrivé du Néerlandais Erik ten Hag comme coach), notamment. Les noms d’Amine Gouiri (22 ans, Nice) et Charles De Ketelaere (21 ans, Club Bruges) circulent aussi pour la prochaine période de mutations.

