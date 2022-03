PSG - INFO BUT! Rüdiger, Pogba, Dembélé… Leonardo ne lâche rien

Suite à la claque reçue face au Real Madrid, il faut s’attendre à une nouvelle révolution du côté du Paris Saint-Germain. Outre un Mauricio Pochettino qui ne devrait pas faire de vieux sur le banc du club de la capitale, Leonardo apparaît aussi menacé (*), mais ça n’empêche pas le directeur sportif parisien de s’activer sur le marché des transferts. Alors que plusieurs cadres sont susceptibles de faire leurs valises dans les prochains mois, le Brésilien planche notamment sur trois postes clés.

En défense centrale, Antonio Rüdiger (29 ans) a été approché concrètement. En fin de contrat avec Chelsea, l’international allemand fait office de premier choix, même si d’autres profils ont été ciblés en parallèle. Des clubs anglais (Newcastle et Tottenham) et espagnols (Real Madrid) sont aussi sur les rangs, mais « Leo » pourrait rafler la mise avec une proposition salariale XXL. De quoi se poser de sérieuses questions sur l’avenir de Sergio Ramos…

Par ailleurs, dans l’entrejeu, c’est Paul Pogba (28 ans) qui a les faveurs de l’ex-international brésilien. A l’image de Rüdiger, le Tricolore présente l’avantage d’être libre. Leonardo s’était déjà positionné pour le recruter l’été dernier, mais sa direction avait fini par privilégier d’autres dossiers. Aujourd’hui, le Sud-Américain pousse les discussions avec Mino Raiola, l’agent du champion du monde 2020. Comme nous vous l’indiquions précédemment, la Juventus Turin a également avancé ses pions, avec un bail de quatre ans à la clé, mais l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi dispose des moyens pour mettre tout le monde d’accord, le Lyonnais Lucas Paqueta et le Laziale Sergej Milenkovic-Savic étant d’autres éléments particulièrement appréciés.

Enfin, aux avant-postes, les priorités continuent de se nommer Mohamed Salah (29 ans, Liverpool) et Erling Haaland (21 ans, Dortmund), qui est conseillé par l’omniprésent Raiola (qui gère déjà Verratti, Donnarumma et Areola au PSG). Il s’agit de deux affaires particulièrement compliquées (City a pris les devants concernant le Norvégien), mais les discussions se poursuivent en coulisses. Avec une flopée de candidats à un éventuel départ (Di Maria, Neymar et surtout Icardi en plus de Mbappé), les Parisiens sont partis pour placer plusieurs coups au niveau offensif, le Barcelonais Ousmane Dembélé étant une autre priorité.

(*) : Approché l’été dernier, Fabio Paratici a été relancé la semaine passée, mais l’Italien devrait difficilement quitter Tottenham. De son côté, Arsène Wenger reste le candidat rêvé en cas d’arrivée de Zinédine Zidane (qui a aussi validé le nom de Paul Pogba).

