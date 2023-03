PSG, Juventus : Antonio Conte a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Tout juste parti de Tottenham, Antonio Conte est déjà envoyé un peu partout en Europe, et surtout en Italie, où son nom revient du côté de l'Inter et surtout de la Juventus Turin. Si le PSG est une destination régulièrement avancée pour le technicien italien, son avenir immédiat ne devrait passer ni par la capitale, ni par l'Italie.

Vers une année sabbatique

Antonio Conte a rallié le Piémont, lui qui vit à Turin, avec sa femme et sa fille, mais à 53 ans, il souhaiterait faire une pause avec le foot. La mort de son ami Gian Piero Ventrone (62 ans), préparateur physique des Spurs, qu'il avait connu à la Juventus, et celle de Gianluca Vialli (58 ans), son ancien coéquipier à la Juve et en équipe d’Italie, l'auraient beaucoup affecté. Opéré de la vésicule biliaire après avoir ressenti des douleurs abdominales aigües en février, l'Italien voudrait prendre le temps de recharger les batteries.