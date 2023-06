PSG - Mercato : deux clubs veulent Leandro Paredes

Leandro Paredes a annoncé son départ de la Juventus Turin où l'Argentin, champion du monde en décembre, aura vécu une saison plutôt contrastée.

Paredes est sous contrat au PSG jusqu'en 2024 mais il ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat à Paris. C'est ce qu'annonce Nicolo Schira. Le journaliste italien confirme que l'ancien joueur de la Roma n'entre plus dans les plans et il révèle que deux clubs sont sur les rangs pour s'attacher ses services : l'Atlético Madrid et Galatasaray. A suivre...

