PSG, Juventus – Mercato : l'avenir de Critiano Ronaldo ne dépend pas de Kylian Mbappé

Depuis plusieurs semaines, il est question d'un départ de la Juventus pour Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame, en proie à de gros soucis financiers, ne serait pas contre l'idée de céder sa star à un an du terme de son contrat. Problème : peu de clubs peuvent se payer CR7 et on ne se bouscule pas au portillon, surtout que le Portugais pourrait être libre dans un an.

Un intérêt du PSG est évoqué, mais uniquement pour l'été 2022. Et ce même si Kylian Mbappé, annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté du Real Madrid, venait à quitter la capitale dès cet été. « Quoi qu’il arrive avec Kylian Mbappe (que le PSG ne veut pas vendre), Cristiano Ronaldo n’est pas une option aujourd’hui pour le club pour cet été », assure en tout cas Loïc Tanzi, le journaliste de RMC.

