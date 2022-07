PSG, Juventus - Mercato : la blessure de Pogba précipite un départ à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Alors que le dossier Leandro Paredes traînait sur la longueur, la blessure de Pogba pourrait changer la donne et accélérer significativement le processus. L'Argentin n'était pas spécialement considéré comme indésirable par le club parisien mais il dispose toujours d'une valeur marchande significative. La Juve, qui pourrait perdre Adrien Rabiot, s'était renseigné sur l'ancien milieu de la Roma mais sans proposer d'offre concrète. Paredes à la Juve, ça se précise Puis la blessure de Paul Pogba a remis en question les intentions de la Vieille Dame. Sans aucune autre piste concrète, les Bianconeri foncent sur Paredes en raison des pépins physiques de la pioche qui n'augurent une nouvelle fois rien de bon pour cette saison. Selon Tyc Sports, les négociations ont pris une autre tournure depuis cet évènement et l'optimisme règne quant à un transfert, tant du côté du joueur, que du club italien. Un deal pourrait se conclure aux alentours des 20 millions d'euros même si le PSG doit toujours donner son aval selon la Gazzetta dello sport. Paredes, 28 ans, a encore deux saisons de contrat avec le club de la capitale qui l'avait recruté à l'hiver 2019 pour 40 millions d'euros au Zenith Saint-Petersburg.

Yann Noailles

Rédacteur

