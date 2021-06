PSG, Juventus - Mercato : Leonardo déjà largué dans le dossier Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

L'été s'annonce très chaud pour Leonardo. Fragilisé par le succès de Thomas Tuchel en Champions League mais également par son incapacité à vendre, inversement propositionnelle à sa propension à dépenser, le directeur sportif du PSG s'est pris un coup de pression par l'émir du Qatar. Il lui a été demandé de réaliser un gros recrutement cet été, finalisé en partie par de belles ventes, tout en attirant une pointure mondiale. Sachant que ce ne sera pas Lionel Messi, qui s'apprête à prolonger au FC Barcelone, le nom de Cristiano Ronaldo a été prononcé.

Si le Portugais est effectivement proche de la sortie à la Juventus Turin, où son salaire pèse lourd sur les finances et où son comportement ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire, Paris ne semble cependant pas sa destination privilégiée. En effet, selon Tuttosport, les négociations seraient beaucoup plus avancées avec Manchester United, qui proposerait un échange avec Paul Pogba. Ce jeudi, Massimiliano Allegri a fait son retour au centre d'entraînement bianconero, où il a rencontré son président, Andrea Agnelli, pour faire le point sur l'intersaison.

Si le profil de Pogba, qui a explosé sous les ordres d'Allegri, est retenu, le deal a de grandes chances de se faire, CR7 étant chaud pour un retour à Old Trafford. Mais Leonardo n'a pas pour autant définitivement perdu la partie. Il possède dans sa manche un atout précieux en la personne de Mauro Icardi. L'ancien buteur de l'Inter Milan est dans le collimateur de la Vieille Dame. Celle-ci étant également en quête d'une pointe efficace pour la saison prochaine, l'Argentin du PSG pourrait lui plaire.

Juventus are 'open to the idea of bringing Paul Pogba back from Manchester United this summer but would have to sell Cristiano Ronaldo to afford him'. pic.twitter.com/F0933CXQ1K