Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : Ronaldo a pris une grande décision pour son avenir !

Alors que la Juventus Turin a réalisé une saison loin de ses standards habituels, Cristiano Ronaldo pourrait plier bagage lors du prochain mercato estival. Mécontent des performances actuelles des Bianconeri, CR7 penserait en effet à changer d'air pour rejoindre un club plus ambitieux. De son côté, la Vieille Dame pourrait récupérer quelques millions d'euros avec la vente de l'international portugais et éviter un départ libre dans un an.

Si plusieurs clubs se seraient montrés intéressés à l'idée de recruter CR7 à l'instar du PSG ou Manchester United, le principal intéressé n'a pas pris de décision. Du moins, c'est ce que l'on pensait. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport et de sa journaliste Fabiana della Valle, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter la Juventus Turin cet été. "Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus", a ainsi tout simplement lâché la journaliste. Une aubaine pour le club de la capitale.