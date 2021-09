PSG, Juventus, Real Madrid - Mercato : la vérité éclate sur l'été agité de CR7

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a la version officielle, celle que le joueur vend à la presse et aux supporters pour ne pas égratigner son image : désireux de quitter la Juventus Turin car il s'ennuyait dans le Calcio, Cristiano Ronaldo avait fait du retour à Manchester United une priorité. Mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Comme l'explique France Football dans son édition du mois, le Portugais a en fait été proposé un peu partout par son agent historique, Jorge Mendes. Notamment à Paris et à City.

Concernant le PSG, il est dit que "sa garde rapprochée a ainsi sollicité régulièrement le PSG, resté sourd aux avances, avant de faire des appels du pied à Man City via des partenaires de la sélection portugaise". Les propriétaires du club anglais, à Abou Dhabi, voyaient d'un bon œil son arrivée, histoire de concurrencer le Qatar, qui venait d'apporter Lionel Messi à Paris. Mais ni Pep Guardiola (qui, comme par hasard, a annoncé sa volonté d'arrêter d'entraîner le club en 2023) ni ses joueurs n'étaient chauds pour accueillir le quintuple Ballon d'Or. Qui s'est donc joyeusement résigné à retourner du côté d'Old Trafford.

