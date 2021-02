PSG : l'avenir de Neymar et Mbappé, le FC Barcelone, l'OM... Pochettino se lâche totalement !

Enregistré en fin de semaine dernière, l'interview de Mauricio Pochettino (PSG) pour l'émission « Top of the Foot » sur RMC a été diffusée ce lundi soir. Le nouveau coach argentin du club de la Capitale a notamment fait part de sa confiance sur la prolongation possible du tandem Neymar Jr – Kylian Mbappé, deux joueurs arrivant en fin de contrat en 2022 et dont le sort doit être réglé avant cet été.

Il voit Mbappé et Neymar prolonger

« Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous. C’est un sentiment. Mais c’est aussi ce que je vois: Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent », a glissé Mauricio Pochettino, qui a également évoqué son avenir après Paris.

« Je n'entraînerai jamais le FC Barcelone »

Pour l'ancien coach de Tottenham, deux rebonds paraissent impossibles : « Je n’entraînerai jamais le FC Barcelone. Ce n’est pas possible. J’ai une idée de la vie, un lien avec une partie de la ville ( l’Espanyol) qui fait que c’est impossible. Comme l’OM c’est impossible pour moi ». Dans ce long entretien, il a aussi été question de la personnalité de Kylian Mbappé et du Clasico PSG – OM.