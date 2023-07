PSG - L’oeil de Denis Balbir : « Une hérésie de tomber sur Mbappé comme ça »

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

« La semaine passée, le PSG a avancé sur de nombreux points avec la nomination de Luis Enrique et la signature de cinq joueurs (Skriniar, Asensio, Ugarte, L.Hernandez, Kang-In Lee). Sans vouloir faire le rabat-joie et casser la dynamique actuelle, c’est toujours un peu pareil avec Paris. Tous les ans, on pense que c’est la bonne année, que le recrutement est bon et ça ne marche jamais ! Quand Fabian Ruiz est arrivé de Naples, tout le monde applaudissait. Idem pour Carlos Soler de Valence. On va donc attendre un peu avant de juger de la pertinence du recrutement. Déjà, le PSG a pris l’entraîneur qui a réalisé la fameuse « remontada » du Barça. Personnellement, cela me choque un peu mais bon… On va dire que c’est le projet actuel qui veut ça et Luis Enrique reste un entraîneur de qualité.

Pour moi, la préoccupation majeure du PSG ne devrait pas être d’annoncer des Sud-coréens de 22 ans ou de muscler la défense avec Lucas Hernandez et Milan Skriniar mais bel et bien de régler certains dossiers en suspend comme celui de Kylian Mbappé ou, à un degré moindre, ceux de Neymar ou de Presnel Kimpembe. Ce qui ressort de toutes les discussions qu’on peut avoir avec les supporters du PSG c’est que, quel que soit le recrutement, il sera impossible d’évacuer le doute qui entoure cette équipe. C’est évident qu’un garçon comme Lucas Hernandez peut apporter son vécu international, sa grinta et sa façon de voir les choses dans un vestiaire qui a besoin de leadership. Encore faut-il qu’il parvienne à exprimer ses qualités à Paris…

« En aucun cas, Mbappé n’est le fautif de la situation »

Pour en revenir au projet, il y a des points qui nécessitent d’être clarifiés. Si Kylian Mbappé part, il est probable que ce soit Victor Osimhen qui le remplace mais comment va se résoudre l’affaire Mbappé ? Bien malin celui qui a la réponse aujourd’hui. J’ai vu Nasser Al-Khelaïfi avait durci le ton avec Kylian Mbappé. C’est vraiment le monde à l’envers. Quand vous avez la chance d’avoir un joueur qui vous a autant apporté en six saisons et que vous n’avez pas été capables de le faire signer plus longtemps, vous ne pouvez pas vous permettre de râler parce qu’il arrive à un an de la fin de contrat… Je ne vois pas en quoi Kylian Mbappé est responsable de la situation. En aucun cas, il n’est le fautif ! Comme souvent, c’est au niveau du club qu’on a la fâcheuse habitude de se planter…

Aujourd’hui, le PSG met la pression sur un joueur qui n’a pas lieu d’être montré du doigt. Qu’est-ce que Kylian Mbappé a fait de mal dans le fond ? On ne va non plus forcer un joueur à rester parce que le club s’est mal débrouillé et ne veut pas perdre la face… Je comprends que le PSG ne veuille pas s’asseoir sur un joueur à 200 M€ mais les choses ont tellement été mal gérés dès le début. Pour moi, cette façon de mettre le couteau sous la gorge de Mbappé en le faisant passer pour un enfant gâté n’est pas acceptable. C’est une hérésie de tomber sur lui comme on le fait actuellement. La direction du club fait fausse route. On est en train de faire passer le capitaine de l’équipe de France pour quelqu’un qui crache dans la soupe. Dites-moi seulement quand Mbappé a craché dans la soupe ? Son seul crime : avoir dit la vérité en expliquant que le PSG n’était pas taillé pour la Ligue des Champions. En même temps, il l’a vu et il l’a vécu. »

Podcast Men's Up Life