PSG : la tournée au Japon frustre les indésirables !

Le PSG effectue actuellement sa pré-saison au Japon où le club de la capitale va disputer plusieurs matchs amicaux. Cette année, le nouveau coach du club a fait le choix de choisir que les joueurs qui entrent dans ses plans pour cette tournée de pré-saison. Plusieurs joueurs, sur le départ, ont été laissés à Paris et ont du mal à accepter leur non-convocation pour cet événement. Une frustration apparente Selon “Le Parisien“, les joueurs indésirables, écartés pour la tournée au Japon, vivent mal la situation. La frustration serait même présente chez de nombreux joueurs, qui ne s’imaginaient pas vivre cette mise à l’écart, lors des séances d’entraînement au Camp des Loges avec les jeunes professionnels du club de la capitale. 🔴 De nombreux joueurs restés au Camp des Loges sont frustrés : ils ne s’imaginaient pas vivre cette mise à l’écart. ❌



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 21, 2022

