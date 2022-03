PSG : le fiasco Real Madrid provoque un trou dans les finances, l'Emir obligé de sortir le chéquier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si l'élimination du PSG par le Real Madrid fait très mal au niveau du sportif, poussant l'Etat-major qatari à réagir afin de reconquérir les supporters en colère, les séquelles de cette nouvelle désillusion peuvent aussi se lire sur le terrain... économique.

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le PSG avait établi son budget prévisionnel de la saison sur la base d'une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions au minimum. A l'échec sportif s'est donc rajouté une perte sèche de revenus.

L'Emir Al-Thani appelé à remettre au pot avant le 30 juin

Pas d'inquiétude cependant car cet accroc (absence de rentrées d'argent pour la qualification, pertes de droits TV, de revenus billetterie) sera compensé par les finances de l'Emir Al-Thani. « En fin de saison, l’actionnaire devrait simplement combler ce déficit devant la DNCG et tant que l’UEFA n’aura pas réformé et relancé son Fair-Play Financier, Paris semble être à l’abris d’une menace européenne. Au sein du club cependant, ce manque à gagner peut avoir des répercussions sur le budget de certains services, qui peuvent vivre une fin d’année avec plus de restrictions », annonce Loïc Tanzi.

Le PSG pourra toujours se servir dans le budget « prolongation » de Kylian Mbappé, le natif de Bondy se dirigeant de plus en plus vers un départ libre au Real Madrid...

🇪🇺 Dans son budget prévisionnel en début de saison, Paris avait prévu un quart de finale de Ligue des champions au minimum. — RMC Sport (@RMCsport) March 17, 2022

