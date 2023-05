PSG : le Qatar est résigné pour Zidane, bataille à quatre pour l’après-Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce n’est une surprise pour personne désormais, Christophe Galtier ne devrait pas continuer son aventure parisienne plus loin que la fin de cette saison. Le Qatar s’active pour lui trouver un remplaçant, et si Zinédine Zidane a longtemps été le rêve des dirigeants parisiens, il ne semble plus faire partie des cibles du Qatar. Mourinho favori d’un quatuor ciblé ? Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi aurait établi une shortlist pour remplacer l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Parmi les quatre noms ciblés, José Mourinho, Thiago Motta, Julian Nagelsamnn et Luis Enrique, le Portugais ferait office de favori comme expliqué par Onze Mondial. Il faudra cependant le libérer de son contrat avec l’AS Roma pour le voir prendre la tête de l’effectif parisien.

Pour résumer Par sa poigne et son tempérament, José Mourinho est vu par les dirigeants parisiens comme le candidat idéal pour diriger le PSG et ses joueurs. Toujours sous contrat avec l’AS Roma, le Paris Saint-Germain devra cependant payer la fin des échéances de l’entraîneur pour le libérer de ses obligations.

Louis Leymarie

Rédacteur