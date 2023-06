PSG : Leonardo règle violemment ses comptes avec Mbappé en flattant Messi

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Entre Kylian Mbappé et Leonardo, ça n'a jamais été le grand amour. L'attaquant n'a pas goûté la méthode de l'ancien directeur sportif du PSG pour l'inciter à prolonger. Alors, quand Nasser al-Khelaïfi a repris le dossier en main, il a exigé que le Brésilien soit viré en échange de sa signature. Ce qui s'est produit il y a tout juste un an. Au moment de vider son bureau dans la capitale française, Leonardo jurait ne pas nourrir de rancœur par rapport à Mbappé. Il mentait. On en veut pour preuve l'énorme tacle qu'il lui a mis lors d'une interview au Corriere della Sera au moment de commenter le départ de Paris de Lionel Messi.

"Avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec d’autres, si"

« Que dit déjà la célèbre blague ? Avec moi, c’est difficile, mais sans moi, c’est impossible… ahahaha. Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. Leo est une personne extraordinaire et un champion digne d’entrer dans l’Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de concilier au mieux famille et travail. Si vous partez à la guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec d’autres, si. » Mbappé appréciera, de même que Luis Campos, qui n'a pas réussi à conserver Messi...

Kylian Mbappé

Leonardo sur le départ de Messi du PSG, au @Corriere

🇮🇹: "Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail. Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec les autres, oui." — Actu_Foot_Paris SG ❤🌟💙 (@ActuPSGInsights) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Il y a un an, Leonardo était viré de son poste de directeur sportif du PSG suite à la prolongation de Kylian Mbappé, qui avait exigé son départ en contrepartie. Le Brésilien avait juré n'avoir aucune amertume. Au vu de son tacle magistral à l'attaquant français, il mentait...

Raphaël Nouet

Rédacteur