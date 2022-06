PSG : Leonardo se lâche sur Messi et Mbappé et met un vent à Aulas

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Son départ est-il lié à la prolongation de Mbappé ?

« Non. C’était la fin du Championnat et c’était peut-être le moment de décider des choses pour le futur. Mon départ était-il une condition pour qu’il prolonge ? Non, on ne m’a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d’avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1. Juger une décision est plus facile que prendre la décision. Être à un poste de décision n’est pas facile. C’est un poste solitaire. OK, tu as pris une décision, tu vas peut-être choquer, mais c’est ta décision. Tout le monde est un peu sous pression. Tout le monde est dans la difficulté, dans la course. »

Quel est son plus gros coup au PSG

« Je pars avec zéro amertume ! Après, j’ai ma vision. Mais ce n’est pas le jour de s’épancher. C’est celui de remercier le Qatar et Paris de m’avoir offert cette opportunité. Alors, oui, peut-être qu’on aurait pu parfois plus marquer le coup. Mais quand même : à la fin, on a fait Messi ! On peut dire ce qu’on veut. On y avait pensé, oui. On en avait parlé. Mais Messi n’avait jamais trop pensé à partir. Ce sont les derniers moments, avant son arrivée, qui ont été déterminants. Après, tout devient un peu normal mais put…, tu as réalisé la seule mutation de Messi dans sa carrière ! Messi, il n’y a rien de plus que ça. Chronologiquement, il y a Pelé, Maradona, Messi. Il est dans l’Olympe. Donc quand je dresse mon bilan de trois ans, je vois une finale de C1, une demi-finale, le 10e titre de champion, sept trophées nationaux et je rajoute Messi. »

Peut-il signer à l’OL, où Aulas l’apprécie ?

« Je me sens avec beaucoup d’énergie. J’ai envie de faire des choses, pas nécessairement comme directeur sportif. Après un certain âge, c’est bien de faire des choses intéressantes. Après mon départ, les retours que j’ai reçus du monde du foot ont été très positifs. Des personnes qui me proposaient de travailler avec elles... Valence ? Il n’y a rien de concret. Ça a parlé un peu, comme ça, mais rien de plus. Lyon ? Je pense que ce serait difficile. Me voir comme dirigeant d’un autre club français important comme Lyon, ce serait compliqué. Aulas est là depuis 35 ans, j’en profite pour le féliciter parce que tout ce qu’il a fait est énorme. Quand on connaît la complexité de tout ça, sa persévérance, ses idées, chapeau ! »

