Le point santé

Il a été confirmé que Marco Verratti et Abdou Diallo, positifs au Covid, ne seraient pas disponible. Pas plus que Keylor Navas (contusion sterno-costale), Ander Herrera et Marquinhos dont le retour est fixé pour le milieu de semaine prochaine. Mauricio Pochettino a également confirmé les tests positifs de son adjoint Michel D'Agostino et de son fils Sebastiano.

Le Mercato

« Vous me rappelez qu’il reste trois jours. Je suis focalisé sur le rendement de l’équipe et nos performances. Fadiga ? Le club n’a rien confirmé et communiquera s’il y a des nouvelles ».

La hiérarchie offensive

« Je fais avec l’équipe et l’effectif que j’ai pour chaque match et non pas en pensant à un match en particulier. Je cherche un équilibre offensif et défensif. On recherche notre identité de jeu avec les joueurs et les talents que l’on a ».