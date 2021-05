PSG : les Bleus, son statut, l'Euro, les JO ... Kylian Mbappé passe à confesse

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Sur l'Euro

« L'objectif est toujours le même. Pour une grande nation comme la nôtre, l'objectif doit être d'essayer de remporter cette compétition et de faire honneur à tous les Français (…) Qui ne rêve pas du doublé ? C'est le cas de beaucoup de Français, je ne suis pas une exception. On veut toujours gagner. Ce serait un exploit extraordinaire. On va se préparer. On va se servir de l'expérience de 2018 pour progresser et donner le meilleur de nous-mêmes. On va essayer de jouer notre jeu ».

Sur les JO

« Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de disputer les Jeux Olympiques. C'est un grand rêve pour moi. Je ne décide pas mais j'espère vraiment que je pourrais faire les jeux une fois dans ma vie... »

Sur le Ballon d'Or

« Mon premier but est d'abord collectif. Je veux gagner les plus grands trophées collectifs comme la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir le meilleur. J'en fais partie. C'est un de mes objectifs mais c'est trop présomptueux d'en parler... »

Sur son statut de joueur le plus cher du monde

« Cela ne me donne pas du tout le vertige. Le monde du football est fait comme ça. Cet argent ne va pas dans ma poche. C'est entre les clubs. Moi, je ne pense pas à tout ça. J'ai toujours eu la passion du jeu. J'ai la chance de vivre de mon métier et tous les jours, je fais en sorte de saisir la chance que j'ai (...) La vie que je mène est un peu différente des gens normaux mais je suis content de la vie que j'ai. Bien sûr, parfois j'aimerais avoir plus d'intimité, c'est normal, mais je ne suis pas à plaindre. Ce serait mal placé de me plaindre. J'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, avec ses avantages et ses inconvénients. Ce qui compte, c'est que je suis très heureux comme ça et j'espère continuer de faire respirer ma joie de vivre sur le terrain et en dehors ».