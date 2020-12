PSG : les critiques, le Mercato... Le clan Mbappé reste calme

Samedi soir, contre Montpellier (victoire 3-1), Kylian Mbappé a atteint la barre mythique des 100 réalisations avec le Paris Saint-Germain. Un cap qui a valu au natif de Bondy de se retrouver en vedette de l'émission dominicale de Téléfoot.

Si de nombreuses personnalités et légendes du PSG ont parlé de Kylian Mbappé, son père Wilfrid est aussi sorti du silence. L'occasion d'évoquer les récentes critiques dont a été victime son fils ainsi que les rumeurs autour d'une prolongation qui tarde à se décanter.

« Il est dans une grande équipe, avec de grands joueurs »

« Est-ce que les critiques n'ont aucun effet sur lui ? Aucun effet, ce n’est pas vrai. Mais que cela touche, ce n’est pas vrai non plus. Les performances sont un peu moins bien, mais elles ne sont pas ce que les gens veulent faire croire. Aujourd’hui, si on doit s’inquiéter pour un joueur comme Mbappé, on va s’inquiéter pour beaucoup de joueurs », assure son père.

Quant aux rumeurs qui pourraient le perturber, Wilfrid Mbappé les balayent d'un revers de main : « Pourquoi ? Il est dans une grande équipe, avec de grands joueurs. Cela lui permet de le rapprocher de ses ambitions ». Habile réponse pour éviter de rentrer plus dans le détail de cette question qui fâche alors que, du côté de Leonardo, on commence à s'impatienter et on aimerait une réponse...