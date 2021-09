PSG : Lionel Messi ramène déjà une première grosse rentrée d'argent à QSI !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Avec la signature médiatique de Lionel Messi, le PSG s'est doté d'un aimant à sponsors de classe mondiale. Après avoir contribué à développer la marque FC Barcelone, la Pulga s'est mis au service de Paris, acceptant notamment de toucher une partie de sa prime à la signature en « PSG Fan Tokens ». Une décision novatrice et anodine... qui a permis un rapprochement étonnant.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, le PSG et la société Crypto.com, leader mondial en cryptomonnaie, ont scellé un partenariat de trois saisons. Ce contrat rapportera entre 25 et 30 M€ (bonus compris) au club français.

Si un rapprochement était déjà existant entre les deux marques, tout s'est accéléré avec l'exposition médiatique offerte par Lionel Messi. Il reste quand même un dernier détail à régler pour que le deal se formalise : que Crypto.com obtienne son agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de pouvoir exercer ses activités en France.

Messi a accéléré le deal avec crypto.com

Le PSG et crypto.com étaient en négociations cet été pour un nouveau partenariat. L'arrivée de Lionel Messi et le paiement d'une partie de ses émoluments en PSG Fans Token a accéléré le mouvement et augmenté le montant du chèque...