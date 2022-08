PSG, LOSC - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Renato Sanches !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les rumeurs de mardi concernant l'avenir de Renato Sanches étaient concordantes pour dire que le Portugais était encore loin de Paris. Luis Campos ne voulait pas surpayer et proposait soit 10 M€ au LOSC, soit un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 M€ en juin prochain. L'AC Milan, lui, avait vu toutes ses pistes au milieu s'évanouir et voulait mettre le paquet pour convaincre l'ancien du Benfica de s'engager. Mais L'Equipe vient d'annoncer que le PSG avait finalement fait l'effort nécessaire pour accéder aux demandes lilloises. Le club de la capitale a accepté de verser les 15 M€, si bien que Renato Sanches va bien devenir parisien dans les prochaines heures. Le LOSC a confirmé l'information même s'il attendra que le milieu ait passé sa visite médicale et signé son contrat à Paris pour officialiser son départ. INFO L'ÉQUIPE - Lille et le PSG ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de l'international portugais Renato Sanches en échange de 15 M€. https://t.co/HSBCumgCvT pic.twitter.com/tn36wwbbtg — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 2, 2022

Pour résumer D'après L'Equipe, le PSG aurait accédé aux exigences financières du LOSC pour le transfert de Renato Sanches. Le milieu portugais deviendra parisien moyennant 15 M€. L'officialisation devrait avoir lieu dans les prochaines heures.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life