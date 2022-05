PSG, LOSC - Mercato : Luis Campos à Paris, ce serait fait !

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Les choses s'accélèrent méchamment au PSG. Vingt-quatre heures après avoir annoncé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, dix-huit heures après avoir confirmé le renvoi de Leonardo de son poste de directeur sportif, les champions de France auraient trouvé un terrain d'entente avec le successeur du Brésilien. RMC et le site Canal Supporters sont d'accord pour dire que Luis Campos et les dirigeants parisiens sont tombés d'accord et qu'il ne reste plus que quelques détails à régler.

Le Portugais est sans club depuis la fin de son aventure avec le LOSC, officieusement en septembre 2020, officiellement en décembre de cette même année. Il a rempli une mission pour le Celta Vigo mais était en attente d'un nouveau challenge. Il a un temps été question qu'il rebondisse au Real Madrid mais c'est finalement à Paris, aux côtés d'un Kylian Mbappé connu à Monaco, qu'il va replonger. Luis Campos est l'architecte des deux seules équipes ayant réussi à priver le PSG version Qatar du titre de champion de France (Monaco en 2017, Lille en 2021)...

Pour résumer Sans club depuis son départ du LOSC, officiellement en décembre 2020, Luis Camops devrait être le successeur de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG. Deux médias proches du club de la capitale sont formels sur le sujet.

Raphaël Nouet

Rédacteur