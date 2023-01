Lionel Messi en colère, c'est très rare. Mais après la qualification de l'Argentine en quarts de finale de Coupe du monde contre les Pays-Bas, au Qatar, la star du PSG avait balancé un « Qu’est-ce que tu regardes imbécile ? » à Wout Weghorst, qui le regardait trop intensément à son goût, en zone mixte. Messi s'était aussi plaint de l'entrée en jeu du joueur, un peu trop rugueux à son goût. L'attaquant hollandais avait inscrit un doublé quelques instants plus tôt, ramenant sa sélection dans la partie.

Un Wout Weghorst en passe de rejoindre Manchester United, qui cherchait un attaquant pour palier le départ de Cristiano Ronaldo. Comme annoncé, c'est bien sur le joueur du Besiktas qu'Erik ten Hag a jeté son dévolu. Fabrizio Romano annonce que Weghorst vient de quitter Istanbul ce jeudi et qu'il est attendu dès ce soir à Manchester.

Wout Weghorst, leaving Istanbul… and set to travel to Manchester in order to complete his move as new Man United player 🔴✈️ #MUFC



Weghorst will be in England today, as revealed earlier — medical tests already scheduled.



