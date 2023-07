PSG : Mbappé envoie un nouveau signal fort à Madrid, les détails de l’offre du Real ont fuité !

Kylian Mbappé (24 ans) fait comme si de rien n’était. Arrivé hier au Cameroun pour une visite de trois jours, l’attaquant entend ainsi être présent à la reprise de l’entraînement du PSG, aux alentours du 20 juillet, lors de la première journée de Ligue 1, le week-end du 12 août, contre le FC Lorient, au Parc des Princes et bien plus encore. Pour le moment, Mbappé ne veut pas précipiter les choses mais, selon l’émission El Chiringuito, il a encore envoyé un signal fort au Real Madrid hier en arborant un t-short blanc...

Nicolo Schira, lui, a eu vent de l’offre de 200 millions d’euros émise par la Casa Blanca pour le crack de Bondy. « Le Real Madrid travaille pour essayer de faire signer Mbappé, a affirmé le spécialiste des transferts sur Twitter hier soir. S'il ne prolonge pas, Paris le vendra dans les prochains jours. Madrid a proposé à l'attaquant un contrat de 5 ans avec option pour une année supplémentaire. Prêt un salaire d'environ 50 M€/an + primes. »

#RealMadrid are working to try to sign Kylian #Mbappé from #PSG. If he doesn’t extend the contract, Paris will sell him in the next days. Madrid have offered to the forward a 5-years contract with option for a further year. Ready a salary around €50M/year + bonuses. #transfers https://t.co/R433GmuVAC